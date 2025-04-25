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Міноборони з початку року купило 36 квартир для військовослужбовців

12:24, 25 квітня 2025
Це більше, ніж за весь попередній рік, коли було придбано лише 33 квартири.
Міноборони з початку року купило 36 квартир для військовослужбовців
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У першому кварталі цього року Міністерство оборони закупило 36 квартир для військовослужбовців на суму близько 104 млн гривень. Це більше, ніж за весь попередній рік, коли було придбано лише 33 квартири. 

Як вказали у Міноборони, житло придбали на вторинному ринку за результатами проведення відкритого конкурсу. Середня площа кожної квартири становить понад 52 кв.м.

Щодо розподілу квартир, то він відбуватиметься в установленому законом порядку після офіційної передачі об’єктів на баланс Київського квартирно-експлуатаційного управління.

У Міноборони кажуть, що для комплексного вирішення житлового питання військових Головним управлінням капітальних вкладень Міноборони розроблено проєкт Концепції Державної цільової програми забезпечення житлом військовослужбовців ЗСУ та осіб, звільнених з військової служби. Крім того, вже затверджено Алгоритм виключення службового житла з відповідних фондів Міноборони, що дозволить тисячам сімей військових, які зараз проживають у службовому житлі, отримати право на постійне проживання у ньому. 

Також триває підготовка технічного завдання для цифровізації процесів квартирного обліку військовослужбовців. Це має дозволити зробити процедури більш прозорими та забезпечити контроль за використанням житлового фонду.

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