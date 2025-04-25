Минобороны с начала года купило 36 квартир для военнослужащих

Это больше, чем за весь предыдущий год, когда было приобретено лишь 33 квартиры.

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В первом квартале этого года Министерство обороны закупило 36 квартир для военнослужащих на сумму около 104 млн гривен. Это больше, чем за весь предыдущий год, когда было приобретено лишь 33 квартиры.

Как указали в Минобороны, жилье было приобретено на вторичном рынке по результатам открытого конкурса. Средняя площадь каждой квартиры составляет более 52 кв.м.

Что касается распределения квартир, то оно будет происходить в установленном законом порядке после официальной передачи объектов на баланс Киевского квартирно-эксплуатационного управления.

В Минобороны говорят, что для комплексного решения жилищного вопроса военных Главным управлением капитальных вложений Минобороны разработан проект Концепции Государственной целевой программы обеспечения жильем военнослужащих ВСУ и лиц, уволенных с военной службы. Кроме того, уже утвержден Алгоритм исключения служебного жилья из соответствующих фондов Минобороны, что позволит тысячам семей военных, которые сейчас проживают в служебном жилье, получить право на постоянное проживание в нем.

Также продолжается подготовка технического задания для цифровизации процессов квартирного учета военнослужащих. Это должно позволить сделать процедуры более прозрачными и обеспечить контроль за использованием жилищного фонда.

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