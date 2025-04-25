Apple планує постачати iPhone, які продаються в США, з Індії, а не Китаю

Apple до кінця 2026 року очікує отримати з Індії всі понад 60 мільйонів iPhone, які щорічно продаються в США.

Джерело фото: Alexander Schimmeck / Unsplash

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Вже наступного року технічний гігант Apple планує перенести збірку всіх iPhone, що продаються в США, до Індії. Про це пише Financial Times за інформацією джерел.

Зокрема, Apple до кінця 2026 року очікує отримати з Індії всі понад 60 мільйонів iPhone, які щорічно продаються в США.

Ціль означала б подвоїти виробництво iPhone в Індії після майже двох десятиліть, протягом яких Apple витратила значні кошти в Китаї, щоб створити першокласну виробничу лінію. Збірка iPhone — це останній крок у виробничому процесі, який об’єднує сотні компонентів.

Зазначимо, що Китай, де Apple виробляє більшість своїх iPhone через третіх сторін, таких як Foxconn, був об'єктом найбільших мит оголошених США, а Індію вдарили так званим взаємним тарифом у розмірі 26 відсотків, хоча його призупинили, поки Нью-Делі вистуває за двосторонню торгову угоду зі США. Під час візиту до Індії цього тижня віце-президент США Дж. Д. Венс сказав, що обидві країни досягли «дуже значного прогресу».

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