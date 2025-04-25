Китай планує призупинити мита у 125% на частину імпорту зі США

Це рішення розглядають у зв’язку з тим, що взаємні торговельні обмеження призвели до економічних збитків у низці галузей.

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Китайський уряд розмірковує над тим, щоб тимчасово скасувати 125% мито на окремі американські товари через економічні збитки, яких зазнають певні сектори економіки внаслідок взаємних торговельних обмежень. Про це повідомляє Bloomberg.

Зокрема, на розгляді скасування додаткових мит на медобладнання і деякі промислові хімікати, такі як етан.

Ще обговорюється можливість звільнення від мит орендних платежів за літаки: китайські перевізники не володіють усім своїм повітряним флотом і орендують частину літаків у сторонніх компаній.

Винятки, які розглядає Китай, відображають аналогічні кроки з боку США, які на початку квітня звільнили від 145% мита електроніку з КНР. Обидві сторони йдуть на поступки, що підкреслює, наскільки тісно переплетені дві найбільші економіки світу, а деякі ключові галузі зупинилися після ескалації торгової війни.

Список винятків все ще перебуває на стадії розробки. За словами джерел, компанії з уразливих секторів дістали від влади запит на надання митних кодів товарів США, які їм необхідно звільнити від нових тарифів.

Як пише Bloomberg, щонайменше одній із китайських компаній уже повідомили: орендні платежі на адресу компаній із зон вільної торгівлі не обкладатимуться новим митом.

Пекін також готується скасувати додаткові мита щонайменше на вісім категорій продукції, пов'язаної з напівпровідниками. Однак, як уточнюється, до списку не входять мікросхеми пам'яті - що може стати ударом по компанії Micron Technology, третьому за величиною виробнику таких чипів у світі.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що мита на китайські товари будуть суттєво знижені, але не будуть нульовими.

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