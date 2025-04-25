За минулий рік кількість осіб у Реєстрі лудоманів зросла у три рази

За рішенням суду до Реєстру не потрапила ще жодна людина.

Джерело фото: Heather Ainsworth

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За минулий рік кількість осіб у Реєстрі лудоманів зросла у 3 рази. Як вказують в Опендатабот, 12 807 українців наразі перебуває у цьому Реєстрі. Упродовж минулого року Реєстр поповнився на 9 389 осіб, а 1 496 були виключені через завершення строку обмеження.

Загалом з моменту створення Реєстру до нього потрапили 14 979 людей, з яких 2 172 уже виключено.

99% усіх записів у Реєстрі — це добровільні звернення. Люди самі подають заяву про самообмеження, аби на певний період закрити собі доступ до гральних закладів та участі в азартних іграх. Термін такого обмеження — від шести місяців до трьох років.

Лише 1% — це люди, яким обмежено доступ за рішенням КРАІЛ. За весь час існування реєстру таких рішень було 169. Майже всі вони відбулися торік — 140 рішень, А ось за рішенням суду до Реєстру не потрапила ще жодна людина.

«Подати заяву про самообмеження справді легше, ніж подати у реєстр третю особу. До того ж зростає рівень обізнаності людей про таку можливість. Відповідно, зростає кількість людей у реєстрі. Тож наша мета — дати людям максимально зручний інструмент для самообмеження та сприяти його використанню», — вказав Геннадій Новіков, який очолив державну агенцію ПлейСіті.

Зазначимо, що Кабмін ліквідував КРАІЛ та замість неї утворив державне агентство «ПлейСіті». Тепер саме ця установа відповідатиме за регулювання ринку азартних ігор та лотерей, а також ведення Реєстру лудоманів.

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