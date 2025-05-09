В Офисе Президента объяснили, какие изменения предусмотрены законопроектом о Военном омбудсмене

Президент Владимир Зеленский 8 мая внес в Верховную Раду законопроект 13266 о Военном омбудсмене. Также зарегистрирован законопроект 13267 о внесении изменений в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях относительно деятельности Военного омбудсмена.
Генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента Виктор Дубовик объяснил, какие изменения предусмотрены законопроектами.
«Для директората по вопросам правовой политики Офиса Президента наиболее значимым результатом является завершение подготовки и подача Президентом Украины в Верховную Раду Украины проекта Закона «О Военном омбудсмене». Под профессиональным лидерством Ольги Решетиловой, во исполнение задания руководства государства, совместно с коллегами из других структурных подразделений ОП, представителями МО, общественного сектора и экспертами проделана титаническая работа.
А целью этой работы является не просто законопроект, а создание дополнительного эффективного механизма защиты прав военнослужащих, который дополнит существующие средства защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина.
Ключевые положения законопроекта.
Закон будет распространяться на военнослужащих сил безопасности и сил обороны, военнообязанных и резервистов, членов добровольческих формирований территориальных общин и полицейских полиции особого назначения Национальной полиции Украины.
Предусматривается создание Офиса Военного омбудсмена как вспомогательного органа с целью содействия осуществлению демократического гражданского контроля за сектором безопасности и обороны по вопросам обеспечения соблюдения органами военного управления и военным командованием прав военнослужащих.
Законом будут определяться, в частности:
Будет урегулировано:
В частности, жалобы могут быть индивидуальными или коллективными, подаваться военнослужащими и уполномоченными на это в установленном законом порядке другими лицами в устной, письменной или иной форме (почтой, факсом, телефоном, электронной почтой) по выбору заявителя. Отдельно предусмотрена возможность подачи и условия рассмотрения анонимных жалоб;
Принятие законопроекта будет способствовать:
Также для обеспечения реализации положений законопроекта «О Военном омбудсмене» зарегистрирован проект Закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно деятельности Военного омбудсмена, которые необходимы».
Этим проектом Закона предлагается, в частности:
Внедрение этих изменений:
Автор: Наталя Мамченко
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