В Офисе Президента объяснили, какие изменения предусмотрены законопроектом о Военном омбудсмене

Закон будет распространяться на военнослужащих сил безопасности и сил обороны, военнообязанных и резервистов, членов добровольческих формирований территориальных общин и полицейских полиции особого назначения Национальной полиции.

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Президент Владимир Зеленский 8 мая внес в Верховную Раду законопроект 13266 о Военном омбудсмене. Также зарегистрирован законопроект 13267 о внесении изменений в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях относительно деятельности Военного омбудсмена.

Генеральный директор Директората по вопросам правовой политики Офиса Президента Виктор Дубовик объяснил, какие изменения предусмотрены законопроектами.

«Для директората по вопросам правовой политики Офиса Президента наиболее значимым результатом является завершение подготовки и подача Президентом Украины в Верховную Раду Украины проекта Закона «О Военном омбудсмене». Под профессиональным лидерством Ольги Решетиловой, во исполнение задания руководства государства, совместно с коллегами из других структурных подразделений ОП, представителями МО, общественного сектора и экспертами проделана титаническая работа.

А целью этой работы является не просто законопроект, а создание дополнительного эффективного механизма защиты прав военнослужащих, который дополнит существующие средства защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина.

Ключевые положения законопроекта.

Закон будет распространяться на военнослужащих сил безопасности и сил обороны, военнообязанных и резервистов, членов добровольческих формирований территориальных общин и полицейских полиции особого назначения Национальной полиции Украины.

Предусматривается создание Офиса Военного омбудсмена как вспомогательного органа с целью содействия осуществлению демократического гражданского контроля за сектором безопасности и обороны по вопросам обеспечения соблюдения органами военного управления и военным командованием прав военнослужащих.

Законом будут определяться, в частности:

требования к Военному омбудсмену;

правила назначения на должность и прекращения полномочий (увольнения) Военного омбудсмена Президентом Украины;

основные задачи, права, обязанности и ответственность Военного омбудсмена, его заместителей и сотрудников Офиса Военного омбудсмена.

Будет урегулировано:

порядок подачи и рассмотрения жалоб Военным омбудсменом.

В частности, жалобы могут быть индивидуальными или коллективными, подаваться военнослужащими и уполномоченными на это в установленном законом порядке другими лицами в устной, письменной или иной форме (почтой, факсом, телефоном, электронной почтой) по выбору заявителя. Отдельно предусмотрена возможность подачи и условия рассмотрения анонимных жалоб;

сроки, порядок и результаты рассмотрения жалоб;

основания, порядок и результаты проведения проверок Военным омбудсменом;

принципы сотрудничества с Уполномоченным ВР по правам человека, в том числе предоставление ему необходимой помощи в соответствии с законом, возможности заключить соглашение (меморандум) о сотрудничестве, а также с военным командованием, органами военного управления, правоохранительными органами, другими государственными органами, органами местного самоуправления, общественными объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями;

ежегодное отчетность Военного омбудсмена перед Президентом Украины и обществом.

Принятие законопроекта будет способствовать:

реальной и эффективной защите прав военнослужащих в зоне боевых действий и в мирное время;

усилению подотчетности и прозрачности органов сектора безопасности и обороны;

выполнению международных обязательств Украины по укреплению демократических институтов и прав человека, в частности в контексте евроинтеграции;

повышению доверия граждан к ВСУ.

Также для обеспечения реализации положений законопроекта «О Военном омбудсмене» зарегистрирован проект Закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно деятельности Военного омбудсмена, которые необходимы».

Этим проектом Закона предлагается, в частности:

введение новой статьи в КУоАП, предусматривающей ответственность за невыполнение законных требований Военного омбудсмена;

определение юрисдикции таких дел за районными, районными в городе, городскими или горрайонными судами;

предоставление Военному омбудсмену возможности составлять протоколы об административных правонарушениях;

включение Военного омбудсмена в перечень лиц, на которых распространяется статья о вмешательстве в их деятельность, и предоставление ему особого уголовно-процессуального статуса.

Внедрение этих изменений:

будет способствовать повышению доверия военнослужащих к государственным институтам;

обеспечит более эффективный контроль за соблюдением их прав и свобод;

укрепит правовой статус Военного омбудсмена и позволит более эффективно защищать интересы военнослужащих;

предоставит военнослужащим реальный механизм для защиты своих прав и гарантирует, что их жалобы будут рассмотрены надлежащим образом.

Автор: Наталя Мамченко

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