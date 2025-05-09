Голос Америки станет ретранслятором телеканала One America News Network

Радиостанция VOA объявила о сотрудничестве с One America News Network.

Источник фото: Reuters

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Радиостанция Голос Америки продолжит работу как ретранслятор телеканала One America News Network. Об этом сообщила Кэри Лэйк, назначенная в марте на должность старшей советницы Агентства по глобальным медиа (USAGM), в структуру которого входит VOA.

«Агентство по глобальным медиа с радостью объявляет о партнерстве с OAN с целью предоставления услуг новостной ленты для сетей USAGM, включая Office of Cuba Broadcasting (OCB), Radio Martí и Voice of America (VOA)», - говорится в сообщении Лэйк.

По ее словам, OAN предоставит Голосу Америки свою ленту новостей, контент и техническое обеспечение на безвозмездной основе.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на урезание сферы деятельности восьми федеральных агентств. Среди них - агентство, которое занимается «Голосом Америки», «Радио Свобода» и другими средствами массовой информации, финансируемыми правительством США, во всем мире.

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