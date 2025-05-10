В Одесскую область из Африки вернулись яркие птицы-пчелоедки

В Тузловских лиманах снова гнездятся цветные птицы.

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В Национальный природный парк «Тузловские лиманы», что в Одесской области, вернулись одни из самых ярких пернатых Украины - пчелоедки обыкновенные. Об этом сообщил доктор биологических наук и сотрудник парка Иван Русев.

«Пчелоедка обыкновенная, вернувшись из Африки, летит через Национальный природный парк »Тузловские лиманы« в поисках насекомых и уже активно ищет жилье на обрывах водоемов», - отметил ученый.

Пчелоедка обыкновенная, или крыса европейская (лат. Merops apiaster), - перелетная птица с очень красочным оперением. Она отличается пестрыми цветами: от каштанового и желтого до сине-зеленого. Ее масса составляет около 60 граммов, длина тела - до 29 см, а размах крыльев - почти полметра.

Эти птицы гнездятся колониями - иногда до сотни пар, - прокладывая норы в крутых обрывах возле водоемов. Гнездо может достигать 1,5 метра в длину. Основной пищей пчелолоек являются летающие насекомые - пчелы, осы, шмели, жуки и стрекозы, которых птицы мастерски ловят на лету.

Интересно, что пчелоедка вошла и в культурное наследие Украины: поэт Майк Йогансен упоминал ее в романе «Путешествие ученого доктора Леонардо...», описывая ее песню и красоту.

Появление пчелоедок в «Тузловских лиманах» - это не только увлекательное явление для орнитологов, но и знак живого биоразнообразия украинских заповедников.

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