На Одещину з Африки повернулися яскраві птахи-бджолоїдки

В Тузлівських лиманах знову гніздяться кольорові птахи.

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У Національний природний парк «Тузлівські лимани», що в Одеській області, повернулися одні з найяскравіших пернатих України — бджолоїдки звичайні. Про це повідомив доктор біологічних наук та співробітник парку Іван Русєв.

«Бджолоїдка звичайна, повернувшись з Африки, летить через Національний природний парк «Тузлівські лимани» в пошуках комах і вже активно шукає житло на обривах водойм», — зазначив науковець.

Бджолоїдка звичайна, або щурка європейська (лат. Merops apiaster), — перелітний птах з дуже барвистим оперенням. Вона вирізняється строкатими кольорами: від каштанового і жовтого до синьо-зеленого. Її маса становить близько 60 грамів, довжина тіла — до 29 см, а розмах крил — майже пів метра.

Ці птахи гніздяться колоніями — іноді до сотні пар, — прокладаючи нори у крутих урвищах біля водойм. Гніздо може сягати 1,5 метра в довжину. Основною їжею бджолоїдок є літаючі комахи — бджоли, оси, джмелі, жуки та бабки, яких птахи майстерно ловлять на льоту.

Цікаво, що бджолоїдка увійшла й у культурну спадщину України: поет Майк Йогансен згадував її у романі «Подорож ученого доктора Леонардо…», описуючи її пісню та красу.

Поява бджолоїдок у «Тузлівських лиманах» — це не лише захопливе явище для орнітологів, а й знак живого біорізноманіття українських заповідників.

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