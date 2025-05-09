Голос Америки стане ретранслятором телеканалу One America News Network

Радіостанція VOA оголосила про співпрацю з One America News Network.

Джерело фото: Reuters

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Радіостанція Голос Америки продовжить роботу як ретранслятор телеканалу One America News Network. Про це повідомила Кері Лейк, призначена у березні на посаду старшої радниці Агентства з глобальних медіа США (USAGM), до структури якого входить VOA.

«Агентство з глобальних медіа з радістю оголошує про партнерство з OAN з метою надання послуг новинної стрічки для мереж USAGM, включно з Office of Cuba Broadcasting (OCB), Radio Martí та Voice of America (VOA)», — йдеться в повідомленні Лейк.

За її словами, OAN надасть Голосу Америки свою новинну стрічку, контент і технічне забезпечення на безоплатній основі.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп підписав указ, спрямований на урізання сфери діяльності восьми федеральних агентств. Серед них — агентство, яке займається «Голосом Америки», «Радіо Свобода» та іншими засобами масової інформації, що фінансуються урядом США, у всьому світі.

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