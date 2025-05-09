В Офісі Президента пояснили, які зміни передбачені законопроектом про Військового омбудсмена

Президент Володимир Зеленський 8 травня вніс до Верховної Ради законопроект 13266 про Військового омбудсмена. Також зареєстровано законопроект 13267 про внесення змін до Кримінального кодексу та Кодексу про адміністративні правопорушення щодо діяльності Військового омбудсмена.
Генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента Віктор Дубовик пояснив, які зміни передбачені законопроектами.
«Для директорату з питань правової політики Офісу Президента найбільш вагомим результатом є завершення підготовки та подання Президентом України до Верховної Ради України проекту Закону «Про Військового омбудсмена». За фахового лідерства Ольги Решетилової, на виконання завдання керівництва держави, разом з колегами з інших структурних підрозділів ОП, представниками МО, громадського сектору та експертами пророблена титанічна праця.
А метою цієї праці є не просто законопроект, а створення додаткового ефективного механізму захисту прав військовослужбовців, який доповнить існуючі засоби захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина.
Ключові положення законопроекту.
Закон поширюватиметься на військовослужбовців сил безпеки та сил оборони, військовозобов'язаних і резервістів, членів добровольчих формувань територіальних громад та поліцейських поліції особливого призначення Національної поліції України.
Передбачається створення Офісу Військового омбудсмена як допоміжного органу з метою сприяння здійсненню демократичного цивільного контролю за сектором безпеки та оборони з питань забезпечення дотримання органами військового управління і військовим командуванням прав військовослужбовців.
Законом визначатимуться, зокрема:
Буде унормовано:
Зокрема скарги можуть бути індивідуальними або колективними, подаватися військовослужбовцями та уповноваженими на це в установленому законом порядку іншими особами в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір заявника. Окремо передбачено можливість подання та умови розгляду анонімних скарг;
Прийняття законопроекту сприятиме:
Також для забезпечення реалізації положень законопроекту «Про Військового омбудсмена» зареєстровано проект Закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо діяльності Військового омбудсмена, які необхідні».
Цим проектом Закону пропонується, зокрема:
Упровадження цих змін:
Автор: Наталя Мамченко
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.