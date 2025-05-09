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В Офісі Президента пояснили, які зміни передбачені законопроектом про Військового омбудсмена

18:29, 9 травня 2025
Закон поширюватиметься на військовослужбовців сил безпеки та сил оборони, військовозобов'язаних і резервістів, членів добровольчих формувань територіальних громад та поліцейських поліції особливого призначення Національної поліції.
В Офісі Президента пояснили, які зміни передбачені законопроектом про Військового омбудсмена
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Президент Володимир Зеленський 8 травня вніс до Верховної Ради законопроект 13266 про Військового омбудсмена. Також зареєстровано законопроект 13267 про внесення змін до Кримінального кодексу та Кодексу про адміністративні правопорушення щодо діяльності Військового омбудсмена.

Генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу Президента Віктор Дубовик пояснив, які зміни передбачені законопроектами.

«Для директорату з питань правової політики Офісу Президента найбільш вагомим результатом є завершення підготовки та подання Президентом України до Верховної Ради України проекту Закону «Про Військового омбудсмена». За фахового лідерства Ольги Решетилової, на виконання завдання керівництва держави, разом з колегами з інших структурних підрозділів ОП, представниками МО, громадського сектору та експертами пророблена титанічна праця.

А метою цієї праці є не просто законопроект, а створення додаткового ефективного механізму захисту прав військовослужбовців, який доповнить існуючі засоби захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина.

Ключові положення законопроекту.

Закон поширюватиметься на військовослужбовців сил безпеки та сил оборони, військовозобов'язаних і резервістів, членів добровольчих формувань територіальних громад та поліцейських поліції особливого призначення Національної поліції України.

Передбачається створення Офісу Військового омбудсмена як допоміжного органу з метою сприяння здійсненню демократичного цивільного контролю за сектором безпеки та оборони з питань забезпечення дотримання органами військового управління і військовим командуванням прав військовослужбовців.

Законом визначатимуться, зокрема:

  • вимоги до Військового омбудсмена;
  • правила призначення на посаду та припинення повноважень (звільнення) Військового омбудсмена Президентом України;
  • основні завдання, права, обов’язки та відповідальність Військового омбудсмена, його заступників та працівників Офісу Військового омбудсмена.

Буде унормовано:

  • порядок подання і розгляду скарг Військовим омбудсменом.

Зокрема скарги можуть бути індивідуальними або колективними, подаватися військовослужбовцями та уповноваженими на це в установленому законом порядку іншими особами в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір заявника. Окремо передбачено можливість подання та умови розгляду анонімних скарг;

  • строки, порядок та результати розгляду скарг.
  • підстави, порядок та результати проведення перевірок Військовим омбудсменом;
  • засади співпраці з Уповноваженим ВР з прав людини, у тому числі надання йому необхідної допомоги відповідно до закону, можливості укласти угоду (меморандум) про співпрацю, а також з військовим командуванням, органами військового управління, правоохоронними органами, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами та організаціями;
  • щорічні звітування Військового омбудсмена перед Президентом України та суспільством.

Прийняття законопроекту сприятиме:

  • реальному та ефективному захисту прав військовослужбовців у зоні бойових дій та в мирний час;
  • посиленню підзвітності та прозорості органів сектору безпеки і оборони;
  • виконанню міжнародних зобов’язань України щодо зміцнення демократичних інститутів та прав людини, зокрема в контексті євроінтеграції;
  • підвищенню довіри громадян до ЗСУ.

Також для забезпечення реалізації положень законопроекту «Про Військового омбудсмена» зареєстровано проект Закону «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо діяльності Військового омбудсмена, які необхідні».

Цим проектом Закону пропонується, зокрема:

  • введення нової статті до КУпАП, що передбачає відповідальність за невиконання законних вимог Військового омбудсмена;
  • визначення юрисдикції таких справ за районними, районними у місті, міськими чи міськрайонними судами;
  • надання Військовому омбудсмену можливості для складати протоколи про адміністративні правопорушення.
  • включення Військового омбудсмена до переліку осіб, на яких поширюється стаття про втручання в їх діяльність, та надання йому особливого кримінального процесуального статусу.

Упровадження цих змін:

  • сприятиме підвищенню довіри військовослужбовців до державних інститутів;
  • забезпечить більш ефективний контроль за дотриманням їх прав і свобод;
  • зміцнить правовий статус Військового омбудсмена і дасть змогу більш ефективно захищати інтереси військовослужбовців;
  • надасть військовослужбовцям реальний механізм для захисту своїх прав і гарантує, що їхні скарги будуть розглянуті належним чином.

Автор: Наталя Мамченко

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В Офісі Президента пояснили, які зміни передбачені законопроектом про Військового омбудсмена

Закон поширюватиметься на військовослужбовців сил безпеки та сил оборони, військовозобов'язаних і резервістів, членів добровольчих формувань територіальних громад та поліцейських поліції особливого призначення Національної поліції.

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