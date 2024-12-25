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Президент Владимир Зеленский вместе с раввинами зажег ханукальные свечи – фото

21:05, 25 декабря 2024
Владимир Зеленский принял участие в церемонии зажигания ханукальных свечей.
Президент Владимир Зеленский вместе с раввинами зажег ханукальные свечи – фото
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По случаю начала праздника Хануки Президент Владимир Зеленский вместе с раввинами Украины принял участие в зажжении ханукальных свечей и поздравил еврейскую общину с праздником. Глава государства поблагодарил за молитвы за Украину и украинцев.

Владимир Зеленский подчеркнул, что ханукальную менору, которую зажигали сегодня, ему подарил Президент Аргентины Хавьер Милей во время инаугурации в декабре прошлого года, когда был четвертым из восьми дней Хануки 5784.

Председатель совета Федерации еврейских общин Украины раввин Меир Стамблер отметил, что Ханука также напоминает миру о победе небольшого количества людей над сильным врагом, а главный раввин Днепра Шмуэль Каминецкий произнес благословение и рассказал о значимости Хануки, символизирующей великое чудо.

«Идет борьба между светом и тьмой. Мы видим, что благодаря вам ось зла становится намного слабее, и мы ее скоро победим. Будем зажигать эти свечи и будем надеяться на Всевышнего – он нам поможет, и мы будем молиться со всеми, чтобы скоро увидеть большие чудеса», – сказал он.

На церемонии присутствовали: главный раввин Бейт Менахем Хабад (Киев) Йонатан Маркович, главный раввин еврейской религиозной общины Центральной синагоги Киева Моше Асман, главный раввин Симха Хабад Левый берег (Киев) Мордехай Левенгарц, главный раввин Львова Мордехай Болд, главный раввин Николаева Шалом Готтлиб, главный раввин Одессы Авраам Вольф, главный раввин Сум Ехиель Левитанский, главный раввин Харькова Моше Москович, главный раввин Херсона Йосеф Вольф и заместитель председателя совета Федерации еврейских общин Украины раввин Рафаэль Рутман.

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Владимир Зеленский свято

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