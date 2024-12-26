СБУ возбудила уголовное производство в связи с самоубийством подростка, вывезенного в РФ

Служба безопасности Украины начала досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека.

В Офисе Генерального прокурора сообщили о начале производства в связи с информацией о смерти украинского подростка, вывезенного россиянами из Херсонщины.

«24 декабря в медиа была обнародована информация о самоубийстве украинского подростка – воспитанника дома семейного типа с. Токаревка Херсонской области, который был незаконно перемещен на территорию РФ», - говорится в сообщении ОГП.

В связи с этим, сообщили в Офисе Генпрокурора, начато уголовное производство по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование по процессуальному руководству Офиса Генерального прокурора будет осуществлять Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

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