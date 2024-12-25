Папа Римский Франциск пожелал Украине «справедливого и прочного мира»

Папа Франциск обратился к миру: «Пусть умолкнет оружие в Украине».

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Папа Римский Франциск в своем традиционном рождественском послании 25 декабря обратил внимание на войну в Украине, призвав к ее прекращению и к переговорам о справедливом мире, сообщает «Европейская правда».

Понтифик посвятил два предложения своей речи российской агрессии против Украины, заявив: «Пусть же замолчит оружие в многострадальной Украине! Пусть же хватит отваги открыть двери для переговоров и жестов диалога и встречи, чтобы достичь справедливого и прочного мира».

Папа также упомянул ситуацию на Ближнем Востоке, призывая к прекращению боевых действий, освобождению заложников и оказанию помощи пострадавшим от голода и войны.

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