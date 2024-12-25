Папа Римський Франциск побажав Україні «справедливого і тривалого миру»

Папа Франциск звернувся до світу: «Нехай змовкне зброя в Україні».

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Папа Римський Франциск у своєму традиційному різдвяному посланні 25 грудня звернув увагу на війну в Україні, закликавши до її припинення та до переговорів про справедливий мир, повідомляє «Європейська правда».

Понтифік присвятив два речення своєї промови російській агресії проти України, заявивши: «Нехай же змовкне зброя у багатостраждальній Україні! Нехай же вистачить відваги відчинити двері для переговорів і жестів діалогу та зустрічі, щоб досягти справедливого і тривалого миру».

Папа також згадав ситуацію на Близькому Сході, закликаючи до припинення бойових дій, звільнення заручників та надання допомоги постраждалим від голоду та війни.

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