ВС оприлюднив огляд судової практики Великої Палати Верховного Суду за жовтень

У дайджесті вміщено низку важливих правових висновків Великої Палати ВС.

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Верховний Суд оприлюднив дайджест судової практики Великої Палати ВС. Рішення були внесені до ЄДРСР за листопад 2024 року.

У дайджесті вміщено правові висновки Великої Палати ВС, зокрема, щодо:

- неможливості розцінювати умову договору про сплату пені за кожний день прострочення як установлення іншого, ніж передбачений ч. 6 ст. 232 ГК України, строку нарахування штрафних санкцій;

- можливості апеляційного оскарження окремо від рішення суду ухвали про відмову в задоволенні клопотання про поновлення провадження у справі;

- процесуального правонаступництва первісного кредитора, який відступив право вимоги за недійсним (нікчемним) договором і яке згодом було відчужено іншій особі;

- правових підстав та суб’єктів, уповноважених приймати рішення про примусове відчуження майна в умовах правового режиму воєнного стану.

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