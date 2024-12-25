Кабмін схвалив продаж земельної ділянки в Києві посольству Королівства Нідерландів

Уряд схвалив пропозицію Київської міськради щодо продажу посольству Королівства Нідерландів в Україні земельної ділянки.

Джерело фото: NOS video

Кабінет Міністрів схвалив пропозицію щодо продажу земельної ділянки в Києві посольству Королівства Нідерландів в Україні.

Згідно з розпорядженням № 1317-р від 24 грудня, Уряд схвалив пропозицію Київської міської ради щодо продажу посольству Королівства Нідерландів в Україні земельної ділянки комунальної власності несільськогосподарського призначення площею 0,1267 га, розташованої в Печерському районі столиці.

Нагадаємо, що Президент України призначив нових послів у шести країнах.

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