Кабмин одобрил продажу земельного участка в Киеве посольству Королевства Нидерландов

Правительство одобрило предложение Киевского горсовета по продаже посольству Королевства Нидерландов в Украине земельного участка.

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Кабинет Министров одобрил предложение о продаже земельного участка в Киеве посольству Королевства Нидерландов в Украине.

Согласно распоряжению № 1317-р от 24 декабря, Правительство одобрило предложение Киевского городского совета по продаже посольству Королевства Нидерландов в Украине земельного участка коммунальной собственности несельскохозяйственного назначения площадью 0,1267 га, расположенного в Печерском районе столицы.

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