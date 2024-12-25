Киев планирует привлечь кредиты для завершения строительства метро на Виноградарь

Кредитные средства помогут завершить строительство метро на Виноградарь в 2025 году.

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В бюджете Киева на 2025 год предусмотрена финансовая сумма на завершение строительства метро на Виноградарь. Городские власти активно работают над привлечением альтернативных источников финансирования, однако основным инструментом для реализации проекта станут кредитные средства.

Как сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, после старта работ будут подписаны соглашения, которые обеспечат стабильное финансирование этого масштабного проекта. Он подчеркнул важность непрерывного финансирования для успешного завершения строительства, что позволит избежать задержек и обеспечит своевременный запуск поездов, передает Вечерний Киев.

Поворозник отметил, что в данный момент продолжаются активные переговоры для привлечения как бюджетных, так и внебюджетных ресурсов, в частности через кредиты, чтобы гарантировать финансовую стабильность проекта до его завершения.

«Мы понимаем, что такой масштабный проект, как строительство метро, нельзя финансировать частично, финансирование должно быть непрерывным вплоть до запуска поездов. Сейчас мы работаем над привлечением и бюджетных, и внебюджетных ресурсов. Основным источником станут кредитные средства, чтобы обеспечить строительство до конца без задержек», - уточнил Поворозник.

Ранее сообщалось, что строительство метро на Виноградарь обойдется Киеву на 8 млрд дороже.

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