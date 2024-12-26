Как восстановить право управления авто, если потеряли его, потому что употребляли алкоголь за рулем

Вернуть водительский документ можно — что нужно сделать.

Водителей, употреблявших алкоголь за рулем, ожидает лишение права управления транспортным средством по ст. 130 или/и ст. 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Об этом предупредили в Главном сервисном центре МВД.

Однако вернуть водительский документ можно.

Для этого нужно:

пройти внеочередное медицинское освидетельствование;

сдать теоретический и практический экзамены в сервисном центре МВД.

Если же у человека было двухлетнее водительское удостоверение, то для восстановления права управления необходимо повторно пройти обучение в автошколе по теоретической и практической части, отметили в Главном СЦ МВД.

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