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Київ планує залучити кредити для завершення будівництва метро на Виноградар

20:28, 25 грудня 2024
Кредитні кошти допоможуть завершити будівництво метро на Виноградар у 2025 році.
Київ планує залучити кредити для завершення будівництва метро на Виноградар
Фото: ТСН.ua
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У бюджеті Києва на 2025 рік передбачена фінансова сума на завершення будівництва метро на Виноградар. Міська влада активно працює над залученням альтернативних джерел фінансування, однак основним інструментом для реалізації проєкту стануть кредитні кошти.

Як повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник, після старту робіт будуть підписані угоди, що забезпечать стабільне фінансування цього масштабного проєкту. Він підкреслив важливість безперервного фінансування для успішного завершення будівництва, що дозволить уникнути затримок і забезпечить своєчасний запуск потягів, передає Вечірній Київ.

Поворозник зазначив, що в даний момент тривають активні переговори для залучення як бюджетних, так і позабюджетних ресурсів, зокрема через кредити, щоб гарантувати фінансову стабільність проєкту до його завершення.

«Ми розуміємо, що такий масштабний проєкт, як будівництво метро, не можна фінансувати частково, фінансування має бути безперервним аж до запуску потягів. Зараз ми працюємо над залученням і бюджетних, і позабюджетних ресурсів. Основним джерелом стануть кредитні кошти, щоб забезпечити будівництво до кінця без затримок», – уточнив Поворозник.

Раніше повідомлялося, що будівництво метро на Виноградар обійдеться Києву на 8 млрд дорожче.

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Київ кредит метро

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