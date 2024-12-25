ВС обнародовал обзор судебной практики Большой Палаты Верховного Суда за октябрь

Верховный Суд обнародовал дайджест судебной практики Большой Палаты ВС. Решения были внесены в ЕГРСР за ноябрь 2024 года.
В дайджесте содержатся правовые выводы Большой Палаты ВС, в частности, относительно:
- невозможности расценивать условие договора об уплате пени за каждый день просрочки как установление иного, чем предусмотренное ч. 6 ст. 232 ХК Украины, срока начисления штрафных санкций;
- возможности апелляционного обжалования отдельно от решения суда определения об отказе в удовлетворении ходатайства о возобновлении производства по делу;
- процессуального правопреемства первоначального кредитора, отступившего право требования по недействительному (ничтожному) договору и которое впоследствии было отчуждено другому лицу;
- правовых оснований и субъектов, уполномоченных принимать решение о принудительном отчуждении имущества в условиях правового режима военного положения.
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