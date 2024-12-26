СБУ розпочала кримінальне провадження у зв'язку із самогубством підлітка, вивезеного до РФ

Служба безпеки України розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини.

В Офісі Генерального прокурора повідомили про початок провадження у звʼязку з інформацією про смерть українського підлітка, вивезеного росіянами з Херсонщини.

«24 грудня у медіа була оприлюднена інформація про самогубство українського підлітка – вихованця будинку сімейного типу с. Токарівка Херсонської області, якого було незаконно переміщено на територію РФ», - йдеться у повідомленні ОГП.

У звʼязку із цим, повідомили в Офісі Генпрокурора, розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Досудове розслідування за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюватиме Головне слідче управління Служби безпеки України.

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