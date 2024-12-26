В частном детсаду на Троещине травмировался 2-летний мальчик – открыто уголовное дело

Ребенок упал и получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом теменной кости.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

В Деснянском районе Киева начато досудебное расследование в связи с травмированием двухлетнего мальчика в частном детском саду. Под процессуальным руководством ювенальных прокуроров Деснянской окружной прокуратуры, открыто дело по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей работниками учреждения, что привело к тяжелым последствиям (ч. 2 ст. 137 УК Украины). Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Инцидент произошел 24 декабря, когда ребенок, находившийся в детском саду, упал и получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом теменной кости. Мальчика немедленно госпитализировали в Киевский городской детский центр нейрохирургии.

Персонал и администрация заведения объяснили, что ребенок выскользнул из рук воспитателя и ударился головой об пол. Соответствующие следственные действия уже проводятся ювенальными прокурорами и следователями Деснянского управления полиции, которые проверяют действия работников садика.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.