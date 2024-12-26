У приватному дитсаду на Троєщині травмувався 2-річний хлопчик – відкрито кримінальну справу

Дитина впала і отримала закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку та перелом тім’яної кістки.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

У Деснянському районі Києва розпочато досудове розслідування у зв'язку з травмуванням дворічного хлопчика у приватному дитячому садочку. За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Деснянської окружної прокуратури, відкрито справу за фактом неналежного виконання професійних обов'язків працівниками закладу, що призвело до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 137 КК України). Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Інцидент стався 24 грудня, коли дитина, що перебувала в дитячому садку, впала і отримала закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку та перелом тім’яної кістки. Хлопчика негайно госпіталізували до Київського міського дитячого центру нейрохірургії.

Персонал і адміністрація закладу пояснили, що дитина вислизнула з рук вихователя і вдарилася головою об підлогу. Відповідні слідчі дії вже проводяться ювенальними прокурорами та слідчими Деснянського управління поліції, які перевіряють дії працівників садочку.

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