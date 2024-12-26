Как трудоустроиться с 14 лет – права подростков на заработок и отпуск

В свободное от учебы время по достижении 14-летнего возраста с согласия одного из родителей подростки могут идти на работу.

Фото: nus.org.ua

Каждый ребенок должен быть знаком со своими трудовыми правами и знать, как действовать в случае их нарушения. Деньги часто становятся важной целью для подростков, и с 15 лет они имеют право обращаться в государственную службу занятости за помощью в трудоустройстве с согласия одного из родителей или опекунов. Об этом сообщает Управление инспекционной деятельности.

С целью подготовки молодежи к производительному труду, учащиеся общеобразовательных, профессионально-технических и средних специальных учебных заведений могут работать с 14 лет. Работа должна быть легкой и выполняться в свободное от учебы время с согласия одного из родителей.

Дети, которые работают, имеют право на:

заработную плату, как у взрослых работников,

сокращенное рабочее время,

ежегодный отпуск продолжительностью 31 день в удобное для них время.

Также есть важные ограничения: детей нельзя увольнять по инициативе работодателя, привлекать к ночной работе или работать сверхурочно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.