Как трудоустроиться с 14 лет – права подростков на заработок и отпуск

Каждый ребенок должен быть знаком со своими трудовыми правами и знать, как действовать в случае их нарушения. Деньги часто становятся важной целью для подростков, и с 15 лет они имеют право обращаться в государственную службу занятости за помощью в трудоустройстве с согласия одного из родителей или опекунов. Об этом сообщает Управление инспекционной деятельности.
С целью подготовки молодежи к производительному труду, учащиеся общеобразовательных, профессионально-технических и средних специальных учебных заведений могут работать с 14 лет. Работа должна быть легкой и выполняться в свободное от учебы время с согласия одного из родителей.
Дети, которые работают, имеют право на:
Также есть важные ограничения: детей нельзя увольнять по инициативе работодателя, привлекать к ночной работе или работать сверхурочно.
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