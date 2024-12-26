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Як працевлаштуватися з 14 років – права підлітків на заробіток та відпустку

07:54, 26 грудня 2024
У вільний від навчання час по досягненні 14-річного віку за згодою одного з батьків підлітки можуть йти на роботу.
Як працевлаштуватися з 14 років – права підлітків на заробіток та відпустку
Фото: nus.org.ua
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Кожна дитина повинна бути обізнана зі своїми трудовими правами і знати, як діяти в разі їх порушення. Гроші часто стають важливою метою для підлітків, і з 15 років вони мають право звертатися до державної служби зайнятості за допомогою у працевлаштуванні за згодою одного з батьків або опікунів. Про це повідомляє Управління інспекційної діяльності.

З метою підготовки молоді до продуктивної праці, учні загальноосвітніх, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів можуть працювати з 14 років. Робота має бути легкою і виконуватися у вільний від навчання час за згодою одного з батьків.

Діти, які працюють, мають право на:

  • заробітну плату, як у дорослих працівників,
  • скорочений робочий час,
  • щорічну відпустку тривалістю 31 день у зручний для них час.

Також є важливі обмеження: дітей не можна звільняти за ініціативою роботодавця, залучати до нічної роботи чи працювати понаднормово.

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