Як працевлаштуватися з 14 років – права підлітків на заробіток та відпустку

Кожна дитина повинна бути обізнана зі своїми трудовими правами і знати, як діяти в разі їх порушення. Гроші часто стають важливою метою для підлітків, і з 15 років вони мають право звертатися до державної служби зайнятості за допомогою у працевлаштуванні за згодою одного з батьків або опікунів. Про це повідомляє Управління інспекційної діяльності.
З метою підготовки молоді до продуктивної праці, учні загальноосвітніх, професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладів можуть працювати з 14 років. Робота має бути легкою і виконуватися у вільний від навчання час за згодою одного з батьків.
Діти, які працюють, мають право на:
Також є важливі обмеження: дітей не можна звільняти за ініціативою роботодавця, залучати до нічної роботи чи працювати понаднормово.
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