Спецпредставник Трампа Келлог засудив ракетний удар Росії по Україні на Різдво

Кіт Келлог засудив російську атаку.

Джерело фото: Republican National Convention/Handout via REUTERS

Спецпредставник обраного президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог засудив масштабну ракетну атаку Росії по Україні на Різдво. Про це він написав у своєму акаунті в X.

«Різдво має бути часом миру, але Україна зазнала жорстокої атаки у Різдвяний день. Наносити масштабні ракетні та безпілотні атаки у день Різдва Господнього – це неправильно. Світ уважно стежить за діями обох сторін. США як ніколи сповнені рішучості встановити мир у регіоні», - заявив Келлог.

Як писала «Судово-юридична газета», речник міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що відомство залучене до підготовки візиту спецпредставника новообраного президента США Дональда Трампа з питань України Кіта Келлога.

За його словами, дата відома, втім, з міркувань безпеки наразі її не озвучують.

Раніше в інтерв'ю Fox Business Келлог заявив, що Дональд Трамп прагне до «справедливого, сталого та надійного миру» в Україні. За його словами, головним міжнародним пріоритетом Трампа є припинення вбивств і встановлення миру в регіоні. За його словами, Трамп не йтиме шляхом Мінських угод.

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