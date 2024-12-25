Практика судів
  1. У світі

Спецпредставник Трампа Келлог засудив ракетний удар Росії по Україні на Різдво

18:27, 25 грудня 2024
Кіт Келлог засудив російську атаку.
Спецпредставник Трампа Келлог засудив ракетний удар Росії по Україні на Різдво
Джерело фото: Republican National Convention/Handout via REUTERS
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Спецпредставник обраного президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог засудив масштабну ракетну атаку Росії по Україні на Різдво. Про це він написав у своєму акаунті в X.

«Різдво має бути часом миру, але Україна зазнала жорстокої атаки у Різдвяний день. Наносити масштабні ракетні та безпілотні атаки у день Різдва Господнього – це неправильно. Світ уважно стежить за діями обох сторін. США як ніколи сповнені рішучості встановити мир у регіоні», - заявив Келлог.

Як писала «Судово-юридична газета», речник міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що відомство залучене до підготовки візиту спецпредставника новообраного президента США Дональда Трампа з питань України Кіта Келлога.

За його словами, дата відома, втім, з міркувань безпеки наразі її не озвучують.

Раніше в інтерв'ю Fox Business Келлог заявив, що Дональд Трамп прагне до «справедливого, сталого та надійного миру» в Україні. За його словами, головним міжнародним пріоритетом Трампа є припинення вбивств і встановлення миру в регіоні. За його словами, Трамп не йтиме шляхом Мінських угод.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США Україна війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Южненський на Південнівський, Калінінський на Калинівський, Краснолуцький на Хрустальний – які суди в Україні будуть перейменовані

В Україні перейменують низку місцевих судів в рамках декомунізації – як вони будуть називатися.

До Реєстру ветеранів війни будуть вносити дані про квартири, земельні ділянки та авто – уряд подав законопроект

Єдиний державний реєстр ветеранів війни буде включати дані про права на нерухомість, транспортні засоби, земельні ділянки та роботу осіб.

У Київському апеляційному суді обрали секретарів судових палат

Секретарем судової палати з розгляду кримінальних справ обрано Івана Мосьондза, а секретарем судової палати з розгляду цивільних справ – Вікторію Шебуєву.

Громадяни платитимуть військовий збір 5% з зарплати, а для ФОП І, ІІ та ІV груп військовий збір становитиме 800 грн на місяць – Мінфін

Доходи фізичних осіб, зокрема зарплати, будуть оподатковуватися військовим збором у розмірі 5% з 1 грудня 2024 року.

При Держдепі США закрився підрозділ боротьби з дезінформацією, який працював з Україною

Повноваження підрозділу боротьби з дезінформацією Державного департаменту США, який знаходив і «виправляв неправильні записи» стосовно ситуації в інших країнах, зокрема, у соціальних мережах, закінчилися 24 грудня.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Софія Чорна
    Софія Чорна
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Ніна Вербицька
    Ніна Вербицька
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду