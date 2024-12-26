Заволодіння землею на узбережжі вартістю понад 19 млн грн — в Одесі двом керівникам будівельної компанії оголосили підозру

Вони незаконно привласнили земельну ділянку площею 1 га, що належить Одеському державному екологічному університету.

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В Одесі повідомлено про підозру засновниці та директору будівельного підприємства, які, із використанням завідомо підроблених офіційних документів, заволоділи земельною ділянкою. Про це повідомили у прокуратурі області.

Як стало відомо, вони організували незаконну схему заволодіння земельною ділянкою площею 1 га, яка належить Міністерству освіти і науки України в особі Одеського державного екологічного університету.

Для реалізації плану використовували підроблені документи, вносили неправдиві дані до реєстрів, підробляли технічну документацію та залучали підставних осіб.

У результаті цих дій підозрювані незаконно заволоділи земельною ділянкою по вулиці Мускатній (колишня Зої Космодем’янської) в Одесі, яку планували продати для отримання прибутку.

Внаслідок таких протиправних дій зловмисників нанесені державі збитки оцінюються у понад 19 млн гривень.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.

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