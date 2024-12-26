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Завладение землей на побережье стоимостью более 19 млн грн — в Одессе двум руководителям строительной компании объявили подозрение

07:36, 26 декабря 2024
Они незаконно присвоили земельный участок площадью 1 га, принадлежащий Одесскому государственному экологическому университету.
Завладение землей на побережье стоимостью более 19 млн грн — в Одессе двум руководителям строительной компании объявили подозрение
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В Одессе сообщено о подозрении учредительнице и директору строительного предприятия, которые с использованием заведомо подложных официальных документов завладели земельным участком. Об этом сообщили в прокуратуре области.

Как стало известно, они организовали незаконную схему завладения земельным участком площадью 1 га, который принадлежит Министерству образования и науки Украины в лице Одесского государственного экологического университета.

Для реализации плана использовали поддельные документы, вносили ложные данные в реестры, подделывали техническую документацию и привлекали подставных лиц.

В результате этих действий подозреваемые незаконно завладели земельным участком по улице Мускатной (бывшая Зои Космодемьянской) в Одессе, которую планировали продать для получения прибыли.

В результате таких противоправных действий злоумышленников нанесенный государству ущерб оценивается более чем в 19 млн гривен.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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Одесса земля

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