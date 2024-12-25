Спецпредставитель Трампа Келлог осудил ракетный удар России по Украине на Рождество

Кот Келлог осудил российскую атаку.

Источник фото: Republican National Convention/Handout via REUTERS

Спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог осудил масштабную ракетную атаку России по Украине на Рождество. Об этом он написал в своем аккаунте в X.

«Рождество должно быть временем мира, но Украина подверглась жестокой атаке в Рождественский день. Наносить масштабные ракетные и беспилотные атаки в день Рождества Господнего – это неправильно. Мир внимательно следит за действиями обеих сторон. США как никогда полны решимости установить мир в регионе», – заявил Келлог.

Как писала «Судебно-юридическая газета», представитель министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сообщил, что ведомство привлечено к подготовке визита спецпредставителя новоизбранного президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога.

По его словам, дата известна, впрочем, из соображений безопасности ее пока не озвучивают.

Ранее в интервью Fox Business Келлог заявил, что Дональд Трамп стремится к «справедливому, устойчивому и надежному миру» в Украине. По его словам, главным международным приоритетом Трампа является прекращение убийств и установление мира в регионе. По его словам, Трамп не будет идти по пути Минских соглашений.

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