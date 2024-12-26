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Верховный Суд высказался по поводу права работников ГБР на компенсацию за неиспользованные дни отпуска

08:30, 26 декабря 2024
Недостаточная четкость специального законодательства в спорном вопросе приводит к ситуации правовой неопределенности, которую, по общему правилу, в том числе с учетом позиций ЕСПЧ нужно толковать в пользу работника ГБР – Верховный Суд.
Верховный Суд высказался по поводу права работников ГБР на компенсацию за неиспользованные дни отпуска
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Специальное законодательство, регулирующее условия денежного довольствия лиц рядового и начальствующего состава ГБР, не содержит четкой регламентации вопроса неиспользованных дней отпуска за предыдущие годы, поэтому к таким правоотношениям применяются нормы общего трудового законодательства, в частности КЗоТ и Закона «Об отпусках» №504/96-ВР. На это указал КАС Верховного Суда, рассмотрев 14 ноября 2024 кассационную жалобу территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Николаеве, на решение судов по делу №420/3971/23.

Обставини справи

Позовні вимоги були обґрунтовані тим, що під час звільнення з посади позивачу не виплатили компенсацію за невикористані 48 днів щорічної відпустки. Позивач вказував, що чинне трудове законодавство, зокрема стаття 24 Закону «Про відпустки», стаття 83 Кодексу законів про працю та абзац 4 ч. 1 статті 12 Закону від 15 березня 2022 року №2136-IX «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», гарантує працівнику виплату грошової компенсації за всі не використані дні щорічної відпустки.

Зі свого боку, ТУ ДБР вказувало на відсутність підстав застосування статті 83 КЗпП та статті 24 Закону про відпустки, наголошуючи на тому, що відповідно до пунктів 84 та 95 Положення про проходження служби особами рядового та начальницького складу Державного бюро розслідувань, затвердженого постановою Кабміну №743, який є спеціальним нормативно-правовим актом, компенсація при звільненні виплачується особам рядового та начальницького складу ДБР тільки за невикористану в році звільнення відпустку.

Обов`язку виплати спірної компенсації за попередні роки, позивачу, немає.

Суди попередніх інстанцій позов задовольнили, та вказали, що Закон «Про Державне бюро розслідувань» та Закон «Про Національну поліцію», який згідно з ч. 2 статті 19 Закону про ДБР поширюється на осіб рядового і начальницького складу ДБР у частині соціальних гарантій, не містять чітких положень щодо виплати компенсації за невикористані дні відпустки. У зв`язку з цим, суд при вирішенні спірних правовідносин необхідно застосовувати положення статті 24 Закону про відпустки та статті 83 КЗпП, де вказано, що у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки.

Позиція Верховного Суду

Верховний Суд касаційну скаргу залишив без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій – без змін.

З огляду на специфіку завдань, які виконують особи рядового та начальницького складу ДБР, вони користуються спеціальним правовим захистом, зокрема соціальними гарантіями відповідно до Закону «Про Національну поліцію» та інших законів, з урахуванням положень, встановлених Законом «Про Державне бюро розслідувань».

Однією з таких гарантій є право на відпустки та компенсації за невикористані відпустки. Закон про ДБР, який регулює діяльність ДБР, не містить спеціальних норм щодо надання відпусток чи виплати компенсацій за невикористані дні відпусток при звільненні осіб рядового та начальницького складу ДБР.

Водночас цей Закон встановлює, що порядок проходження служби особами рядового та начальницького складу ДБР регулюється Положенням про проходження служби особами рядового та начальницького складу ДБР, затвердженим постановою Кабміну від 5 серпня 2020 року №743.

Положення №743 та Інструкція про механізм реалізації та застосування норм законодавства щодо грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань, порядок та умови його виплати (Інструкція №348), які визначають порядок виплати грошового забезпечення особам рядового і начальницького складу ДБР, хоча й передбачають право на отримання компенсації за невикористану відпустку в році звільнення, вони все ж не містять чітких норм, які б регулювали порядок виплати компенсації за дні відпустки, які не були використані в попередні роки.

Недостатня чіткість спеціального законодавства у спірному питанні призводить до ситуації правової невизначеності, яку, за загальним правилом, у тому числі з урахуванням позицій, сформульованих Європейським судом з прав людини, потрібно тлумачити на користь працівника.

З огляду на те, що спеціальне законодавство, яке регулює умови грошового забезпечення осіб рядового і начальницького складу ДБР, не містить чіткої регламентації питання невикористаних днів відпустки за попередні роки, до спірних правовідносин мають застосовуватись норми загального трудового законодавства, зокрема КЗпП та Закону про відпустки. Таким чином, у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі невикористані ним дні щорічної відпустки.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховный Суд судебная практика ГБР отпуск

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Верховный Суд высказался по поводу права работников ГБР на компенсацию за неиспользованные дни отпуска

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