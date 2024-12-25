В Румынии нашли живыми трех украинцев, которые просили помощи в заснеженных горах возле границы

Румынские спасатели 24 декабря получили просьбу о помощи от трех граждан Украины, находящихся в одном из самых сложных районов румынской части Мармаросов.

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В Румынии трое украинцев, которые застряли в горах Мармарос и которых спасатели сперва не могли найти, дождались помощи живыми. Об этом сообщили на сайте Digi24.

25 декабря руководитель горной спасательной службы Сабин Корнойу сообщил, что троих украинцев, разыскиваемых с предыдущих суток, нашли живыми. По его словам, путешественников нашли в очень опасном ущелье. Один из них получил травмы в результате падения камней, а двое других имеют легкую гипотермию. Мужчин госпитализировали.

Как отмечается, спасатели расширили зону поисков и надеялись задействовать также вертолет для осмотра с воздуха, но погодные условия были не лучшими. Так что поиски происходили наземными методами, и, к счастью, спасатели двигались правильно, поэтому мужчин удалось отыскать.

Должностное лицо отметил, что органы власти «продолжат юридические шаги для того, чтобы эти граждане получили право остаться в Румынии».

24 декабря румынские спасатели получили просьбу о помощи от трех граждан Украины, которые находятся в горах и нуждаются в помощи. Первые поиски окончились неудачно.

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