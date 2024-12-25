У Румунії знайшли живими трьох українців, які просили допомоги у засніжених горах біля кордону

Румунські рятувальники 24 грудня отримали прохання про допомогу від трьох громадян України, які перебувають в одному з найскладніших районів румунської частини Мармаросів.

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У Румунії троє українців, які застрягли у горах Мармарос і яких рятувальники спершу не могли знайти, дочекались допомоги живими. Про це повідомили на сайті Digi24.

25 грудня керівник гірської рятувальної служби Сабін Корноїу повідомив, що трьох українців, яких розшукували з попередньої доби, знайшли живими. За його словами, мандрівників знайшли у дуже небезпечній ущелині. Один із них отримав травми внаслідок падіння каміння, а двоє інших мають легку гіпотермію. Чоловіків госпіталізували.

Як зазначається, рятувальники розширили зону пошуків і сподівалися задіяти також гелікоптер для огляду з повітря, але погодні умови були не найкращі. Тож пошуки відбувалися наземними методами, і, на щастя, рятувальники рухалися правильно, відтак, чоловіків вдалося відшукати.

Посадовець зазначив, що органи влади «продовжать юридичні кроки для того, щоб ці громадяни отримали право залишитися у Румунії».

24 грудня румунські рятувальники отримали прохання про допомогу від трьох громадян України, які перебувають в горах і потребують допомоги. Перші пошуки закінчилися невдало.

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