В Одессе из-за стиральной машинки рознесло квартиру в пятиэтажке – фото

Пострадали три квартиры.

В Одессе в результате возгорания стиральной машины возник пожар в 5-этажном доме. Пострадал 11-летний мальчик.

Как сообщили в ГСЧС Украины, произошло разрушение межкомнатной перегородки, повреждение стен в двух соседних квартирах.

В настоящее время специалисты выясняют причины чрезвычайной ситуации.

Психологи ГСЧС оказали помощь жильцам дома, а ребенка передали медикам.

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