Джастин Трюдо может объявить об отставке на этой неделе

Среди потенциальных переходных лидеров партии и возможных исполняющих обязанности премьер-министра упоминается действующий министр финансов Канады Доминик Леблан.

Источник фото: Getty Images

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо может уже на этой неделе объявить о своей отставке с поста главы Либеральной партии Канады. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Reuters.

«Ожидается, что Трюдо уже в понедельник объявит об отставке с поста главы правящей Либеральной партии после девяти лет у власти», - утверждают в СМИ.

Отмечается, что Трюдо еще не принял окончательного решения, но все больше склоняется к досрочной отставке. В то же время опросы показывают, что либералы серьезно проигрывают официальной оппозиции на предстоящих выборах.

В материалы говорится, что источники точно не знают, когда Трюдо объявит о своих планах уйти, но сказали, что ожидают, что это произойдет до экстренного заседания либералов, которое созвали на 8 января.

Также пока неясно, уйдет ли Трюдо в немедленную отставку с должности премьер-министра или продолжит возглавлять правительство до избрания нового лидера партии.

Среди потенциальных переходных лидеров партии и возможных в.и. обязанности премьер-министра упоминается действующий министр финансов Доминик Леблан.

Ранее сообщалось, что рейтинг Трюдо сильно упал. Также он сталкивается с проблемами внутри своей партии относительно того, является ли он подходящим лидером для объединения канадцев

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.