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Джастін Трюдо може оголосити про відставку на цьому тижні

09:48, 6 січня 2025
Серед потенційних перехідних лідерів партії та можливих виконувачів обовʼязків премʼєр-міністра згадується чинний міністр фінансів канади Домінік Леблан.
Джастін Трюдо може оголосити про відставку на цьому тижні
Джерело фото: Getty Images
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Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо може вже цього тижня оголосити про свою відставку з посади глави Ліберальної партії Канади. Про це із посиланням на власні джерела пише Reuters.

«Очікується, що Трюдо вже в понеділок оголосить про відставку з посади глави правлячої Ліберальної партії після девʼяти років при владі», - стверджують у медіа.

Зазначається, що Трюдо ще не ухвалив остаточного рішення, але все більше схиляється до дострокової відставки. Водночас  опитування показують, що ліберали серйозно програють офіційній опозиції на виборах, які мають відбутися.

У метеріалі говориться, що джерела точно не знають, коли Трюдо оголосить про свої плани піти, але сказали, що очікують, що це станеться до екстреного засідання лібералів, яке скликали на 8 січня.

Також поки незрозуміло, чи піде Трюдо у негайну відставку з посади премʼєр-міністра, чи все ж продовжить очолювати уряд до обрання нового лідера партії.

Серед потенційних перехідних лідерів партії та можливих в.о. обовʼязків премʼєр-міністра згадується чинний міністр фінансів Домінік Леблан.

Раніше повідомлялося, що рейтинг Трюдо дуже впав. Також він стикається з проблемами всередині своєї партії щодо того, чи він є відповідним лідером для об'єднання канадців.

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Канада

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