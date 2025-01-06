Лукашенко пропонував вдарити по нафтопереробному заводу в Білорусі та просив вибачення у Зеленського

Олександр Лукашенко на початку повномасштабного вторгнення вибачався й пропонував вдарити по заводу в Білорусі, розповів Президент.

Джерело фото: AP nuotr.

Президент Володимир Зеленський розповів, як на другий-третій день повномасштабного вторгнення самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у телефонній розмові вибачався за удари по Україні російських ракет із білоруської території й пропонував вдарити у відповідь по нафтопереробному заводу.

Про це Володимир Зеленський розповів у більш, ніж тригодинному інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману.

«Трішки пізніше, через кілька днів, перших днів війни, я говорив з Лукашенком по телефону, і він вибачався. Він казав: "Це не я. З моєї території пускали ракети, і пускав Путін". Це його слова, у мене є свідки. Він казав: "Я вибачаюсь. Ти повір, Володю, це не я. Я не контролюю, це просто ракети, це Путін"…

Я йому сказав: "Ти такий самий убивця, і я тобі просто кажу". А він мені говорив: "Зрозумій, не можна воювати з росіянами". Я йому сказав: "Ми ніколи не воювали. Ракети прилетіли з твоєї землі, з Білорусі. Як ти допустив?".

Він каже: "Ну добре, відповідай у відповідь". Я досі пам'ятаю, він мені каже: "Вдар по нафтопереробному заводу. Ти ж знаєш, як багато він для мене значить"».

Ймовірно, йшлося про Мозирський НПЗ.

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