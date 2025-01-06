Лукашенко предлагал ударить по нефтеперерабатывающему заводу в Беларуси и просил прощения у Зеленского

Александр Лукашенко в начале полномасштабного вторжения извинялся и предлагал ударить по заводу в Беларуси, рассказал Президент.

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Президент Владимир Зеленский рассказал, как на второй-третий день полномасштабного вторжения самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в телефонном разговоре извинялся за удары по Украине российских ракет с белорусской территории и предлагал ударить в ответ по нефтеперерабатывающему заводу.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в более чем трехчасовом интервью американскому подкастеру Лексу Фридману.

«Несколько позже, через несколько дней, первых дней войны, я говорил с Лукашенко по телефону, и он извинялся. Он говорил: "Это не я. С моей территории пускали ракеты и пускал Путин". Это его слова, у меня есть свидетели. Он говорил: "Я извиняюсь. Ты поверь, Володя, это не я. Я не контролирую, это просто ракеты, это Путин"…

Я ему сказал: "Ты такой же убийца, и я тебе просто говорю". А он мне говорил: "Пойми, нельзя воевать с россиянами". Я ему сказал: "Мы никогда не воевали. Ракеты прилетели с твоей земли, из Беларуси. Как ты допустил?"

Он говорит: "Ну хорошо, отвечай в ответ". Я до сих пор помню, он мне говорит: "Удар по нефтеперерабатывающему заводу. Ты же знаешь, как много он для меня значит"».

Вероятно, речь шла о Мозырском НПЗ.

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