В Правительстве объяснили, как будут бороться со спецпенсиями, которые доходят до 100 тысяч гривень

Под действие нормы подпадет около 17,6 тысяч «специальных» пенсионеров.

Министерство социальной политики сообщило, что наработаны три важных законопроекта, которые должны способствовать исправлению недостатков действующего законодательства и установлению большей справедливости в системе пенсионного обеспечения.

В частности, это проекты законов модернизации солидарной пенсионной системы, внедрения накопительных пенсий и реформы социального страхования.

Так, указывают в Минсоцполитики, несколько важных шагов было реализовано в Законе «О государственном бюджете».

В частности, учитывая, что пенсионная система должна обеспечить выплату пенсий всем без исключения украинцам в условиях очень ограниченного из-за войны финансового ресурса, Законом «О государственном бюджете на 2025 год» была утверждена норма о применении в 2025 году ограничительных коэффициентов к пенсиям, которые в 4 или более раза превышают среднюю пенсию по стране, или 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц.

В частности, речь идет об ограничении пенсий, которые на сегодняшний день могут составлять 60, 80 или даже 100 тысяч гривен и выше.

Ограничения НЕ будут применяться к пенсиям людей, которые сегодня воюют на фронте или участвовали в защите Родины от агрессии РФ начиная с 2014 года.

В то же время, ограничивающие коэффициенты позволят снизить огромную разницу между так называемыми «специальными» и общими пенсиями.

Во исполнение Закона «О государственном бюджете на 2025 год» Правительство приняло постановление, определяющее размер этих коэффициентов.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин установил ограничительные коэффициенты для выплаты специальных пенсий таможенникам, госслужащим, прокурорам, народным депутатам, членам правительства, дипломатам и другим. Такие коэффициенты будут применены, если пенсия больше 23 610 грн.

Согласно постановлению, к пенсиям, превышающим 10 прожиточных минимумов (в частности, размер которых определен по решениям судов), будут применяться понижающие коэффициенты.

Механизм будет работать так, что чем выше размер пенсии, тем больший коэффициент будет применяться.

В частности:

к части пенсии, которая превышает 10 прожиточных минимумов (23 610 грн) и не превышает 11 прожиточных минимумов (25 971 грн), будет применяться коэффициент 0,5;

к части пенсии, которая превышает 11 ПМ (25 971 грн) и не превышает 13 ПМ (30 693 грн) - 0,4;

к части пенсии, которая превышает 13 ПМ (30 693 грн) и не превышает 17 ПМ (40 137 грн) - 0,3;

к часть пенсии, которая превышает 17 ПМ (40 137 грн), и не превышает 21 ПМ (49 581 грн) - 0,2;

к часть пенсии, превышающей 21 ПМ (49 581 грн) – 0,1.

В Минсоцполитики объясняют, что ограничения будут применяться только на тот размер выплаты, которая не является страховой частью пенсии (т.е. для обеспечения которой не уплачивались страховые взносы), а является дополнительной выплатой от государства за работу в отдельных силовых или других структурах.

Под действие нормы подпадет около 17,6 тыс. «специальных» пенсионеров.

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