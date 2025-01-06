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В Правительстве объяснили, как будут бороться со спецпенсиями, которые доходят до 100 тысяч гривень

10:06, 6 января 2025
Под действие нормы подпадет около 17,6 тысяч «специальных» пенсионеров.
В Правительстве объяснили, как будут бороться со спецпенсиями, которые доходят до 100 тысяч гривень
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Министерство социальной политики сообщило, что наработаны три важных законопроекта, которые должны способствовать исправлению недостатков действующего законодательства и установлению большей справедливости в системе пенсионного обеспечения.

В частности, это проекты законов модернизации солидарной пенсионной системы, внедрения накопительных пенсий и реформы социального страхования.

Так, указывают в Минсоцполитики, несколько важных шагов было реализовано в Законе «О государственном бюджете».

В частности, учитывая, что пенсионная система должна обеспечить выплату пенсий всем без исключения украинцам в условиях очень ограниченного из-за войны финансового ресурса, Законом «О государственном бюджете на 2025 год» была утверждена норма о применении в 2025 году ограничительных коэффициентов к пенсиям, которые в 4 или более раза превышают среднюю пенсию по стране, или 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц.

В частности, речь идет об ограничении пенсий, которые на сегодняшний день могут составлять 60, 80 или даже 100 тысяч гривен и выше.

Ограничения НЕ будут применяться к пенсиям людей, которые сегодня воюют на фронте или участвовали в защите Родины от агрессии РФ начиная с 2014 года.

В то же время, ограничивающие коэффициенты позволят снизить огромную разницу между так называемыми «специальными» и общими пенсиями.

Во исполнение Закона «О государственном бюджете на 2025 год» Правительство приняло постановление, определяющее размер этих коэффициентов.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин установил ограничительные коэффициенты для выплаты специальных пенсий таможенникам, госслужащим, прокурорам, народным депутатам, членам правительства, дипломатам и другим. Такие коэффициенты будут применены, если пенсия больше 23 610 грн.

Согласно постановлению, к пенсиям, превышающим 10 прожиточных минимумов (в частности, размер которых определен по решениям судов), будут применяться понижающие коэффициенты.

Механизм будет работать так, что чем выше размер пенсии, тем больший коэффициент будет применяться.

 В частности:

  • к части пенсии, которая превышает 10 прожиточных минимумов (23 610 грн) и не превышает 11 прожиточных минимумов (25 971 грн), будет применяться коэффициент 0,5;
  • к части пенсии, которая превышает 11 ПМ (25 971 грн) и не превышает 13 ПМ (30 693 грн) - 0,4;
  • к части пенсии, которая превышает 13 ПМ (30 693 грн) и не превышает 17 ПМ (40 137 грн) - 0,3;
  • к часть пенсии, которая превышает 17 ПМ (40 137 грн), и не превышает 21 ПМ (49 581 грн) - 0,2;
  • к часть пенсии, превышающей 21 ПМ (49 581 грн) – 0,1.

В Минсоцполитики объясняют, что ограничения будут применяться только на тот размер выплаты, которая не является страховой частью пенсии (т.е. для обеспечения которой не уплачивались страховые взносы), а является дополнительной выплатой от государства за работу в отдельных силовых или других структурах.

Под действие нормы подпадет около 17,6 тыс. «специальных» пенсионеров.

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