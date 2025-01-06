Помещение суда в Черниговской области подверглось повреждениям в результате вражеской атаки

В результате обстрела повреждено помещение суда в Черниговской области.

Источник фото: Служба судебной охраны

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В результате вражеского обстрела со стороны РФ ударной волной от управляемой авиационной бомбы 4 января было повреждено административное здание системы правосудия Украины.

Об этом сообщили Службе судебной охраны.

Как указывается, был поврежден фасад здания, окна и двери суда в Черниговской области.

Пострадавших среди сотрудников Службы и работников учреждения, к счастью, нет.

Источник фото: Служба судебной охраны

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