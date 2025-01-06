Приміщення суду в Чернігівській області зазнало пошкоджень внаслідок ворожої атаки

Внаслідок ворожого обстрілу з боку РФ ударною хвилею від керованої авіаційної бомби 4 січня було пошкоджено адміністративну будівлю системи правосуддя України.
Про це повідомили Службі судової охорони.
Як вказується, було пошкоджено фасад будівлі, вікна та двері суду в Чернігівській області.
Постраждалих серед співробітників Служби та працівників установи, на щастя, немає.
Джерело фото: Служба судової охорони
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