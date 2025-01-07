116-річну монахиню з Бразилії визнали найстарішою людиною у світі

Женщина также считается старейшей монахиней на планете.

Після смерті 116-річної японки Томіко Ітооки, титул найстарішої людини у світі дістався черниці з Бразилії – Інах Канабарро Лукас.

Її статус підтвердили у віці 116 років та 210 днів, повідомили на сайті Книги рекордів Гіннеса.

Жінка також вважається найстарішою монахинею на планеті.

Інах Канабарро Лукас народилася 8 червня 1908 року в Бразилії. Вона здобувала освіту в школі-інтернаті, а пізніше перебралася до Уругваю, де у віці 16 років прийняла обітницю і стала черницею.

У 2018 році, коли Інах виповнилося 110 років, вона отримала апостольське благословення від Папи Римського Франциска.

Жінку вважають другою найстаршою черницею в історії після Люсіль Рендон, яка померла у віці 118 років.

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