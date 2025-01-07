116-летнюю монахиню из Бразилии признали самым старым человеком в мире

Женщина также считается старейшей монахиней на планете.

После смерти 116-летней японки Томико Итоокки, титул старейшего человека в мире достался монахини из Бразилии – Инах Канабарро Лукас.

Ее статус подтвердили в возрасте 116 лет и 210 дней, сообщили на сайте Книги рекордов Гиннеса.

Женщина также считается старейшей монахиней на планете.

Инах Канабарро Лукас родилась 8 июня 1908 года в Бразилии. Она получала образование в школе-интернате, а позже перебралась в Уругвай, где в возрасте 16 лет приняла обет и стала монахиней.

В 2018 году, когда Инах исполнилось 110 лет, она получила апостольское благословение от Папы Римского Франциска.

Женщину считают второй старейшей монахиней в истории после Люсиль Рендон, умершей в возрасте 118 лет.

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