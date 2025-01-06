Дональд Трамп анонсировал назначение ведущей FoxNews Тэмми Брюс спикером Госдепа

Представителя Госдепа Мэттью Миллера заменит журналистка Тэмми Брюс.

Американская писательница, журналист и ведущая телеканала FoxNews Тэмми Брюс будет назначена на должность спикера Государственного департамента США. Такое решение анонсировал избранный президент США Дональд Трамп.

«Для меня большая честь объявить, что Тэмми Брюс присоединится к нашему невероятному кандидату на должность государственного секретаря США Марко Рубио как представителю Государственного департамента США... Как одна из древнейших авторов новостей, Тэмми приносила правду американскому народу более двух десятилетий. Я знаю, что она принесет ту же силу убеждения и бесстрашный дух на своей новой должности спикера Государственного департамента», - написал Трамп в соцсети.

В настоящее время должность представителя Госдепа США занимает Мэттью Миллер.

Также стало известно, что избранный президент США Дональд Трамп избрал Кари Лейк следующим директором «Голоса Америки» — финансируемой государством телевизионной сети.

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