Практика судов
  1. В Украине

В Киеве мужчина облил флажки на Майдане Незалежности жидкостью из бутылки для разжигателя

18:13, 6 января 2025
На видео молодой человек обливает флажки, устанавливаемые погибшим военным, жидкостью из бутылки для разжигателя.
В Киеве мужчина облил флажки на Майдане Незалежности жидкостью из бутылки для разжигателя
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В столице правоохранители устанавливают человека, который пытался повредить флажки на Майдане Независимости.

Как указали в полиции Киева, видеоролик, на котором молодой человек обливает флажки, устанавливаемые погибшим военным, жидкостью из бутылки для разжигателя полицейские обнаружили во время мониторинга социальных сетей.

Следовательно, указанную информацию зарегистрировали Шевченковским управлением полиции. В настоящее время правоохранители принимают меры по установлению личности нарушителя и его задержания.

На видео, которое распространил мужчина, он заявил, что свои действия мотивировал тем, что якобы хотел привлечь внимание к тому, что место не охраняется.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине появится День Государственной специальной службы транспорта – Владимир Зеленский подписал указ

В Украине установлен День Государственной специальной службы транспорта, который следует отмечать ежегодно 5 февраля.

Реестр юридических лиц запустят в скором времени, а с другими придется подождать – итоги заседания группы по кибератакам на реестры

Ориентировочное время запуска реестров составляет 7-20 дней – глава рабочей группы по проверке причин блокирования работы реестров Игорь Фрис.

Если ордер адвоката добавлен к документу, удостоверенному электронной подписью, дополнительного наложения отдельной собственноручной или электронной подписи на ордер не требуется – Верховный Суд

Ордер считается содержащим подпись адвоката при условии, что: он содержит собственноручную («физическую») подпись, он подписан электронной подписью, он является приложением к документу, подписанному электронной подписью – Верховный Суд.

Ирина Верещук заявила, что срок для добровольного возвращения дезертиров могут продлить

Ранее законом был установлен срок для возвращения военнослужащих-дезертиров и совершивших СЗЧ до 1 января, но Ирина Верещук сообщила, что его могут продлить.

Командир батальона отказался вести батальон в бой за лесополосы – суд поддержал офицера, а не его командование

Майор сообщил суду, что в батальоне есть только 41% от необходимого количества личного состава, а часть военнослужащих даже не проходила базовую военную подготовку.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віра Кравець
    Віра Кравець
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Людмила Сугак
    Людмила Сугак
    заступник Міністра юстиції з питань європейської інтеграції
  • Наталія Принцевська
    Наталія Принцевська
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду