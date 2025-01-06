В Киеве мужчина облил флажки на Майдане Незалежности жидкостью из бутылки для разжигателя

На видео молодой человек обливает флажки, устанавливаемые погибшим военным, жидкостью из бутылки для разжигателя.

В столице правоохранители устанавливают человека, который пытался повредить флажки на Майдане Независимости.

Как указали в полиции Киева, видеоролик, на котором молодой человек обливает флажки, устанавливаемые погибшим военным, жидкостью из бутылки для разжигателя полицейские обнаружили во время мониторинга социальных сетей.

Следовательно, указанную информацию зарегистрировали Шевченковским управлением полиции. В настоящее время правоохранители принимают меры по установлению личности нарушителя и его задержания.

На видео, которое распространил мужчина, он заявил, что свои действия мотивировал тем, что якобы хотел привлечь внимание к тому, что место не охраняется.

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