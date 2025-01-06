В Киеве разыскивают мать годовалого ребенка, которого спасли из запертой квартиры

В квартире находился годовалый мальчик, находившийся в критическом состоянии.

Полиция Киева устанавливает местонахождение матери, которая оставила своего годовалого ребенка в запертой квартире. В настоящее время начато уголовное производство по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком.

Напомним, в Киеве из закрытой квартиры спасли младенца в крайне критическом состоянии.

Как уточнили в полиции, сообщение о запертом в квартире ребенка поступило в Днепровское управление полиции. Ювенальные полицейские, первыми прибывшие на место происшествия, услышали за дверью квартиры детский плач, однако дверь никто не открывал. Следовательно, правоохранители вызвали службу КАРС, чтобы открыть двери помещения.

«В квартире находился годовалый мальчик, находившийся в критическом состоянии. Больше никого из взрослых в доме не было. Врачи госпитализировали малыша, ему в настоящее время оказывается необходимая медицинская помощь», - отметили в полиции.

Также там указали, что личность матери ребенка уже установлена ​​– это 16-летняя девушка, которая последний год проживает в столице. Полицейские в настоящее время принимают все необходимые меры по установлению ее местопребывания, а также устанавливают родственников несовершеннолетней.

По данному факту начато уголовное производство по статье 166 Уголовного кодекса Украины – злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.