Владимир Зеленский допускает действие НАТО не на всей территории Украины

Президент рассказал об одном из вариантов вступления Украины в НАТО.

В случае приглашения Украины в НАТО, члены Альянса смогут временно действовать не на всей территории. Такое решение озвучил Президент Владимир Зеленский в интервью американскому подкастеру Лексу Фридману.

Украинский лидер подчеркнул, что Украина не признает оккупацию каких-либо своих регионов, в то же время заявил, что «можно договориться» о варианте участия в Альянсе, при котором его фактическое действие будет распространяться на подконтрольные территории.

«Но НАТО может действовать на части, что контролируется Украиной. Об этом можно договориться, я уверен. Да, это не большой успех для нас, но если мы видим дипломатический способ завершения войны, то это первое. Второе – пакет оружия», - подчеркнул Президент.

Кроме того, по мнению Зеленского, членство Украины в НАТО было бы гарантиями безопасности для РФ, ведь НАТО – это оборонный союз.

«Гарантии НАТО для Украины – вообще-то, это гарантии безопасности для россиян», - отметил Президент.

В то же время он добавил, что не менее важны более жесткие санкции против России и единство США и ЕС в обозначенных вопросах.

Владимир Зеленский также считает, что устранение России с энергетических рынков, с одной стороны, усилит экономику США, а с другой – ослабит Россию, которая не сможет продолжать войну без ресурсов.

Также Президент назвал условие, при котором Украина согласится на остановку огня.

Кроме того, он рассказал, что просил США запугать диктора Владимира Путина перед полномасштабным вторжением. Ведь фразы «если он придет и будет убивать, мы введем санкции» – это х***ня, отметил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.