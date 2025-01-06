В приложении Армия+ появится военное удостоверение – в Минобороны сообщили когда

Законопроект, который позволит запустить соответствующий реестр, уже прошел два чтения в Верховной Раде и ждет подписи Президента.

В 2025 году в Украине запланирована реализация военного удостоверения. Документ должен появиться в приложении «Армия+». Об этом сообщила заместительница министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в интервью блогеру Сергею Стерненко.

«Это будет единственный электронный документ для всех военных. И в «Армии+» будет военное удостоверение с фотографией, званием, должностью. Это будет реализовано, когда мы запустим единый реестр военнослужащих», – сказала она.

По словам Черногоренко, законопроект, который позволит запустить соответствующий реестр, уже прошел два чтения в Верховной Раде и ждет подписи Президента.

«Только он будет подписан, мы сделаем этот реестр. Я думаю, что где-то за первое полугодие 2025 года, фактически до июня, мы реализуем военное удостоверение», – отметила она.

Напомним, что заработала возможность подачи заявления на отсрочку от мобилизации для родителей троих детей младше 18 лет.

Добавим, что в Минобороны объяснили, как военные могут сменить место службы через приложение Армия+.

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