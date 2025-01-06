У застосунку Армія+ з’явиться військове посвідчення – у Міноборони повідомили коли

Законопроєкт, який дасть змогу запустити відповідний реєстр, уже пройшов два читання у Верховній Раді та чекає на підпис Президента.

У 2025 році в Україні запланована реалізація військового посвідчення. Документ має з’явитися у застосунку «Армія+». Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв’ю блогеру Сергію Стерненку.

«Це буде єдиний електронний документ для всіх військових. І в «Армії+» буде військове посвідчення з фотографією, званням, посадою. Це буде реалізовано, коли ми запустимо єдиний реєстр військовослужбовців», – сказала вона.

За словами Черногоренко, законопроєкт, який дасть змогу запустити відповідний реєстр, уже пройшов два читання у Верховній Раді та чекає на підпис Президента.

«Тільки він буде підписаний, ми зробимо цей реєстр. Я думаю, що десь за перше півріччя 2025 року, фактично до червня, ми реалізуємо військове посвідчення», – зазначила вона.

Нагадаємо, що запрацювала можливість подання заяви на відстрочку від мобілізації для батьків трьох дітей віком до 18 років.

Додамо, що у Міноборони пояснили, як військові можуть змінити місце служби через застосунок Армія+.

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